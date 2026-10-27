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Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказал о недостатках организации на ЧМ

Тренер сборной России по спортивной гимнастике рассказал о недостатках организации на ЧМ
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Дмитрий Андреев, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике, рассказал, с какими недочётами оргкомитета столкнулась команда во время чемпионата мира — 2026 в Роттердаме.

— Какие-то недостатки были в работе вашей команды тренеров во время чемпионата мира?
— Внутри команды мы сработали очень хорошо, у нас всё чётко было спланировано. Но если рассматривать организационную составляющую, то у нас были проблемы с питанием в отеле. Соревнования заканчивались поздно, и бывали моменты, когда к нашему приезду еды не было вовсе. Нам приходилось ругаться, после чего они начинали готовить еду в половине одиннадцатого вечера. Очень неприятно, когда ты приезжаешь с соревнований уставший и голодный и вот такое происходит, причём не один раз.

Потом нам пришлось связаться с оргкомитетом, он, в свою очередь, связался с администрацией отеля, после чего ситуация немного улучшилась. Но вначале было всё тяжело. С автобусами несколько раз тоже были какие-то сложности, но с транспортом часто на соревнованиях такое происходит, – цитирует Андреева ТАСС.

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