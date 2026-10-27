Алина Касабиева вышла в финал чемпионата мира по спортивной борьбе

Российская спортсменка Алина Касабиева вышла в финал чемпионата мира по спортивной борьбе — 2026 в весе до 65 кг. В заключительном поединке её соперницей станет Ирина Рингачи из Молдавии. Россиянка поборется за золотой второй год подряд.

Другие спортсменки из России, Анастасия Яндушкина (до 57 кг) и Мария Силина (до 76 кг) не смогли завоевать медалей.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.