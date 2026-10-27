Дмитрий Андреев рассказал, какие цели изначально ставились на ЧМ-2026 в Роттердаме

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев высказался о целях, изначально поставленных на минувший чемпионат мира – 2026.

«На этот чемпионат мира у нас основной задачей стояло завоевание олимпийских лицензий. К сожалению, из-за проблем с визами у трёх наших ведущих гимнасток мы эту задачу не выполнили. И, в принципе, изначально понимали, что очень тяжело её выполнить в таком составе.

А у ребят, слава богу, всё получилось. Все ребята собрались командой и прошли очень хорошо (спортсмены заняли второе место. — Прим. «Чемпионата»). Свою задачу они выполнили», – приводит слова Андреева ТАСС.

Напомним, в минувшем чемпионате мира в Роттердаме не участвовали лидеры женской сборной — Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Виктория Листунова, не получившие визы для въезда в Нидерланды.