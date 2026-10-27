Сергей Емелин завоевал бронзу на ЧМ-2026 по борьбе в Астане

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на чемпионате мира — 2026 по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. В заключительном поединке он одолел представителя Катара Арефа Мохаммади со счётом 9:0.

Эта медаль — вторая для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее серебро в категории до 97 кг завоевал Артур Саргсян.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.