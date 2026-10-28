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Владимир Путин поздравил Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе

Владимир Путин поздравил Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской спортсменке Алине Касабиевой, которая выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе — 2026 в Астане, Казахстан.

«Выдержка, твёрдый характер, настрой на победный результат помогли Вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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