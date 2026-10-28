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«Полезный опыт, пересмотрю подход к подготовке». Мельникова — о просмотре ЧМ по телевизору

«Полезный опыт, пересмотрю подход к подготовке». Мельникова — о просмотре ЧМ по телевизору
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова поделилась своими впечатлениями от просмотра чемпионата мира — 2026 по телевизору. Турнир прошёл в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.

«Поняла, что смотреть соревнования по телевизору — очень полезный опыт. Когда ты выступаешь сам, многое ощущается иначе, а со стороны замечаешь детали, которые раньше могли ускользать. Я отметила для себя несколько важных моментов и, возможно, пересмотрю собственный подход к подготовке. Подробности пока оставлю при себе, но этот опыт точно заставил меня задуматься.

Я посмотрела почти все соревнования, кроме отдельных видов в первый день. Сначала следила за ними с большим азартом, но к финалам уже немного выдохлась: очень переживала за ребят, отдавала много эмоций и сама получила их не меньше. Было здорово увидеть чемпионат с такой стороны и поболеть за наших», – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Напомним, за несколько дней до вылета на соревнования Мельниковой было отказано в визе. Гимнастке пришлось отказаться от участия в турнире.

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