Российский гимнаст Даниел Маринов подвёл итоги чемпионата мира — 2026

Россиянин Даниел Маринов подвёл итоги чемпионата мира — 2026 по спортивной гимнастике, который проходил в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. На соревнованиях гимнаст стал бронзовым призёром.

«Впервые в этом сезоне могу сказать, что реально доволен своими выступлениями. К сожалению, этот сезон для меня не так удачно сложился. А вот чемпионат мира прошёл хорошо, за исключением многоборья, где я не смог всё-таки по максимуму себя показать. Приходилось упираться, чтобы проходить всё многоборье. Но командный и личный финал на брусьях меня порадовали. И две медали, и сам результат», — сказал Маринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.