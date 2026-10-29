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Маринов — о командном многоборье на ЧМ: мы не заняли второе место, а выиграли серебро

Маринов — о командном многоборье на ЧМ: мы не заняли второе место, а выиграли серебро
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2026 российский гимнаст Даниел Маринов назвал командную медаль, которую сборная России завоевала на прошедшем ранее в Роттердаме, Нидерланды, ЧМ важнее личной.

– У вас была медаль и в команде, и личная. Какая важнее?
– Безусловно, командная медаль важнее. Это была основная задача на чемпионат мира — попасть в тройку и сходу получить олимпийскую лицензию. Если мы и рассчитывали на что-то, честно говоря, думали про третье место. Поэтому считаю, что мы прошли турнир очень достойно.

У нас было всего два падения на команду, так что результат очень хороший. В то же время некоторые наши соперники не выдержали этой борьбы и ошибались. В итоге мы заняли почётное второе место. Скажу так: мы не просто заняли второе место, а выиграли серебро. Это немного неожиданно. И эта медаль показывает, что мы в силах бороться за высшую ступень пьедестала, — сказал Маринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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