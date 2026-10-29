Российский гимнаст Маринов высказался о недопуске лидеров женской команды на ЧМ-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2026 российский гимнаст Даниел Маринов высказался о недопуске лидеров женской сборной России на ЧМ-2026, который прошёл в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября.

«Конечно, ситуация с визами – это очень всё грустно, обидно и всех очень разозлило, потому что ничего с этим нельзя сделать, никак не помочь. И сразу возникает вопрос: почему так получается? Зачем так делать?

Обидно очень, что так всё получается. Важно, что они проделали такую сложную подготовку, и чемпионат Европы тоже был этапом подготовки. И обидно, что просто так всё ушло», – сказал Маринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Напомним, перед стартом ЧМ трём ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой было отказано в визах. Они были вынуждены пропустить соревнования.