«Он недосягаем. Делает всё как робот». Даниел Маринов — о главном сопернике из Китая

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2026 российский гимнаст Даниел Маринов назвал «недосягаемым» двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира в упражнении на брусьях китайского гимнаста Цзинюань Цзоу.

«Если мы говорим про китайца Цзинюань Цзоу, то, если быть объективным, на данный момент он недосягаем. И, скорее всего, он и будет недосягаем, пока он не закончит со спортом. Мне не обидно это признавать. Наоборот, есть только гордость и радость, что ты можешь выступать в одно время с этим человеком и пытаться хоть как-то к нему приблизиться. Приблизиться к нему можно, но, скорее всего, обогнать, перегнать – нет. Надо очень много лет потратить, чтобы только начать исполнять комбинацию, как это делает он. А он делает всё буквально по картинке.

Он невысокого роста. Очень лёгкий: весит примерно 49 килограммов. При этом очень сильный, жилистый. У него очень крепкие мышцы, сухожилия и так далее. Просто всё это в его корпусе. И оттачивание элементов на идеальном уровне. Всё это приводит к тому, что человек выходит и эталонно всё делает, как будто он робот. У каждого человека своя природа. И конкретно он, видимо, реально создан для того, чтобы исполнять брусья именно таким образом. Как в правилах нарисовано, вот он так всё и делает. Так что большое ему уважение», – сказал Маринов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.