«Мы были сплочённой командой». Рощина — о взаимоотношениях внутри сборной на ЧМ

Российская гимнастка Людмила Рощина рассказала, что, несмотря на отсутствие виз у части команды, сборная России ехала на чемпионат мира — 2026 в Роттердаме, Нидерланды, с настроем показать максимум.

«Когда девочкам не выдали визы, я старалась не расстраиваться за них, принять эту ситуацию такой, какая есть. Несмотря ни на что, мы ехали в Роттердам с настроем показать всё, на что способны. У нашей команды достаточно сильная программа, мы все серьёзно готовились к этому чемпионату. И очень хотели проявить себя на таком высоком уровне. Во время соревнований я старалась свою команду поддерживать, подбадривать. И они тоже это делали для меня. Мы были сплочённой командой», — приводит слова Рощиной пресс-служба Олимпийского комитета России.

На прошедшем ЧМ Рощина взяла серебро в личном многоборье. По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 55,199 балла.

Напомним, перед стартом ЧМ трём ведущим российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой было отказано в визах. Они были вынуждены пропустить соревнования.