«Таких эмоций у меня ещё не было». Рощина — о медали на ЧМ-2026 в Роттердаме

Российская гимнастка Людмила Рощина призналась, что выходила на финал по личному многоборью на чемпионате мира – 2026 без каких-либо ожиданий и не следила за оценками соперниц.

«Я уже не думала о том, что нужно занять какое-то место, попасть на пьедестал, не думала об оценках. Выходила без каких-либо ожиданий от себя. Вот я, вот снаряд, вот моя программа – нужно идти и делать. Я не смотрела, как выступали другие девочки в моей группе, не следила за оценками – даже за своими. Поэтому перед вольными упражнениями я на самом деле не знала, на каком месте нахожусь, как идут соперницы. А когда увидела оценки, была просто в шоке! Таких эмоций у меня ещё не было ни на одних соревнованиях! Я чувствовала невероятную гордость за себя, за свою страну, за свой Краснодарский край. Я очень счастлива, что у меня получилось достойно представить российскую гимнастику», – приводит слова Рощиной пресс-служба Олимпийского комитета России.

ЧМ-2026 проходил в Роттердаме, Нидерланды, с 17 по 25 октября. Рощина взяла серебро в личном многоборье, набрав по итогам четырёх упражнений 55,199 балла.