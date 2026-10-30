Россиянин Сидоренко обыграл первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала WTT Champions

24-летний российский теннисист Владимир Сидоренко, занимающий 19-е место в мировом рейтинге, обыграл первую ракетку мира, японца Сору Мацушима в матче 1/8 финала WTT Champions Montpellier 2026 и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счётом 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:6).

На предыдущем этапе, в 1/16 финала, россиянин одержал победу над сербом Дарко Йоргичем. Всего в WTT Champions участвуют 32 игрока, имеющие наивысшие показатели в рейтинге ITTF.

Напомним, в июле Сидоренко поднялся на 16-ю строчку в мировом рейтинге, показав второй результат в истории российского настольного тенниса. В 2003 году 11-е место занимал Алексей Смирнов.