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Американец Ван Матиас побил мировой рекорд на дистанции 100 м брассом

Американец Ван Матиас побил мировой рекорд на дистанции 100 м брассом
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Американский пловец Ван Матиас обновил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом. На отборочных соревнованиях в США на короткой воде в Уэстмонте, США, он преодолел дистанцию за 55,14. Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Вторым в этом заплыве стал Брайан Бензинг (56,23), замкнул тройку лучших Джош Бей (57,23).

Предыдущее достижение принадлежало белорусскому спортсмену Илье Шимановичу, который в 2021 году преодолел дистанцию за 55,28.

На этих же соревнованиях американка Кейт Дугласс повторила мировой рекорд соотечественницы Гретчен Уолш на дистанции 50 м вольным стилем (22,75).

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