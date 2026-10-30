Американец Ван Матиас побил мировой рекорд на дистанции 100 м брассом

Американский пловец Ван Матиас обновил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом. На отборочных соревнованиях в США на короткой воде в Уэстмонте, США, он преодолел дистанцию за 55,14. Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Вторым в этом заплыве стал Брайан Бензинг (56,23), замкнул тройку лучших Джош Бей (57,23).

Предыдущее достижение принадлежало белорусскому спортсмену Илье Шимановичу, который в 2021 году преодолел дистанцию за 55,28.

На этих же соревнованиях американка Кейт Дугласс повторила мировой рекорд соотечественницы Гретчен Уолш на дистанции 50 м вольным стилем (22,75).