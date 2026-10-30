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Россияне Угуев, Ибрагимов, Кадиев и Курбанов вышли в полуфинал чемпионата мира

Россияне Угуев, Ибрагимов, Кадиев и Курбанов вышли в полуфинал чемпионата мира
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Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в полуфинал чемпионата мира ‑ 2026 по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. В четвертьфинале он одолел представителя Узбекистана Гуломжона Абдуллаева со счётом 3:2.

Также в 1/2 финала вышли россияне Ибрагим Ибрагимов (70 кг), Ибрагим Кадиев (86 кг) и Абдулла Курбанов (125 кг).

Вольная борьба. Чемпионат мира — 2026. Астана, Казахстан. 1/2 финала с участием россиян:

  • До 61 кг — Заур Угуев (Россия) — Зелимхан Абакаров (Албания).
  • До 70 кг — Ибрагим Ибрагимов (Россия) — Тулга Тумур‑Очир (Монголия).
  • До 86 кг — Ибрагим Кадиев (Россия) — Кайл Дейк (США).
  • До 125 — Абдулла Курбанов (Россия) — Георгий Медвелдишвили (Азербайджан).
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