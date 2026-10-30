Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира — 2026 в Казахстане

Олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев вышел в финал чемпионата мира — 2026, который проходит в Астане, Казахстан. В весовой категории до 61 кг в полуфинале он победил представителя Албании Зелимхана Абакарова со счётом 3:0.

В решающей схватке Заур Угуев встретится с иранцем Ахмадом Джаваном.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.