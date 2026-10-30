«Я была в шоке!» Велогонщица Лысенко — о победе на ЧМ-2026 по итогам фотофиниша

Бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира в спринте и чемпионка Европы 2026 года в кейрине Алина Лысенко высказалась о победе на чемпионате мира — 2026 в Шанхае, Китай, в дисциплине «кейрин».

– В финале чемпионата мира вы на последних метрах дистанции по внешнему радиусу объехали соперниц и вырвали золото. Лея Фридрих, наверное, удивилась, что у неё из-под носа забрали первое место? 0,006 секунды решили всё!

– Я была в шоке! Очень боялась, что в итоге останусь четвёртой-пятой. Обезопасила себя, чтобы наверняка попасть в тройку, объехала соперниц сверху. И когда поняла, что вошла в топ-3, выдохнула.

Не сразу осознала, что произошло на финише, плюс ещё смотрели фотофиниш, всё могло поменяться. Но когда моя фамилия всё-таки оказалась на первой строчке, то была в шоке.

В феврале на ЧЕ я тоже выиграла в кейрине. Но там я чётко понимала, что могу попасть в тройку и побороться за первое место. А тут уже была рада, что просто попала в топ-6 на планете. Я предполагала, что на чемпионате мира есть вероятность взять серебро или бронзу. Но золото… Это единственная победа в моей жизни, от которой я сама в шоке, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.