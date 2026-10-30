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Российский борец Абдулла Курбанов вышел в финал ЧМ в супертяжёлом весе

Российский борец Абдулла Курбанов вышел в финал ЧМ в супертяжёлом весе
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Российский борец вольного стиля в супертяжёлом весе Абдулла Курбанов вышел в финал чемпионата мира – 2026, проходящего в Казахстане. Он станет первым за последние 13 лет россиянином в этой весовой категории в финале мирового первенства.

Помимо Курбанова, из россиян в финал чемпионата мира в весовой категории до 70 кг вышел Ибрагим Ибрагимов.

Ибрагим Кадиев, выступающий в весовой категории до 86 кг, проиграл в полуфинале Кайлу Дейку из США — 3:6. Он поборется за бронзовую награду.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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