«Было сложно». Лысенко — о первом выступлении в командной велогонке за сборную России

Чемпионка Европы 2026 года в кейрине россиянка Алина Лысенко высказалась о первом выступлении в командной велогонке за сборную России.

– На ЧМ сборная России впервые за несколько лет вернулась к выступлениям в командных дисциплинах. Там вы проиграли бронзу немкам. Можно ли четвёртое место, учитывая отсутствие опыта в команде, назвать хорошим результатом?

– Нам было сложно. Начали мы даже не с чемпионата Европы или Кубка мира, а сразу с чемпионата мира. Мы сделали в любом случае максимум. Но нам нужно чуть больше времени, чуть больше скатанности, спокойствия.

Для первого раза и четвёртое место на чемпионате мира – это неплохо, думаю. Надеюсь, к чемпионату Европы мы будем готовы ещё лучше, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.