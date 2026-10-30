Чемпионка мира Алина Лысенко: интервью на английском? Я на русском еле-еле мысли собрала

Чемпионка Европы 2026 года в кейрине россиянка Алина Лысенко рассказала, считает ли проблемой, что многие российские спортсмены не знают английского языка.

– Интервью после победы вы давали на русском языке, но у себя в телеграм-канале отметили, что продолжите учить английский. Почему с иностранными журналистами не стали общаться на английском? Это был ведь самый подходящий момент для практики!

– Я стеснительная и боялась ошибиться на мероприятии, где стала чемпионкой мира и все на тебя смотрят (смеётся). Мне было тяжело психологически. Решила говорить с журналистами с переводчиком. Я и на русском языке еле-еле собрала мысли воедино, чтобы грамотно и чётко ответить (улыбается).

– Европейцы обращают внимание на то, что многие российские спортсмены не знают английского, и это заметно усложняет коммуникацию. Считаете ли вы это проблемой для себя и ваших коллег в спорте?

– Для меня это точно проблема. Каждый раз пытаюсь найти способ, чтобы мне было интересно изучать английский язык. Сейчас я на той стадии, что прекрасно понимаю необходимость знания иностранного языка, что с ним будет в тысячу раз спокойнее и легче. Много людей хочет где-то поговорить со мной, и если рядом бывают те, кто переводит на русский, то всё окей. Но не всегда со мной ходят англоговорящие. Я отдаю себе отчёт, что английский нужно знать. Он на 100% необходим в спорте, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.