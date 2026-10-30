«Мы много лет выступали вместе с Трусовой». Велогонщица Лысенко — о фигурном катании

Чемпионка Европы и мира российская велогонщица Алина Лысенко высказалась о возвращении серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

– Александра Игнатова (Трусова) вернулась к былым кондициям. Скоро выступит и на Гран-при в США. Как вам её форма?

– Я помню её ещё маленькой девочкой, мы много выступали вместе: она 2004 года рождения, а я — 2003-го. Всегда на неё смотрела с восторгом, но на Олимпиаде-2022 я к ней относилась достаточно нейтрально.

Однако сейчас она стала совсем другой, а я в восторге от её прокатов! Мой интерес к Александре вырос в 10 тысяч раз. Любопытно наблюдать её развитие. Я смотрю все соревнования с её участием. Она, конечно, ещё не в своей прайм-эре, но мне очень нравится!

– Александра может блеснуть на ОИ-2030 во Франции?

– Я бы её очень хотела там видеть. Это было бы феерично, — сказала Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.