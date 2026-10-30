Российская спортсменка Екатерина Вербина стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2026 по спортивной борьбе, который проходит в Астане, Казахстан. В поединке за третье место в весовой категории до 55 кг она одержала победу над представительницей Турции Тубой Демир со счётом 11:0.

26-летняя Екатерина Вербина является чемпионкой Европы 2025 года, в её активе также серебро мирового первенства того же года.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.