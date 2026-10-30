CAS продлил отстранение российских кёрлингистов от международных турниров

Спортивный арбитражный суд (CAS) счёл оправданным отстранение российских спортсменов от турниров, проводимых под эгидой Международной федерации кёрлинга (World Curling), и продлил запрет на участие в международных соревнованиях. Об этом говорится в пресс-релизе CAS.

«13 октября 2026 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил две апелляции, поданные Федерацией кёрлинга России и российскими спортсменами. Апелляции касались решений Всемирной федерации кёрлинга (World Curling) о снятии ограничений для российских юниоров при их сохранении для других российских команд, а также о продлении отстранения России от участия во взрослых соревнованиях под эгидой World Curling до конца 2026 года. В World Curling пояснили, что возвращение российских взрослых спортсменов создало бы серьёзные препятствия для обеспечения честности и надлежащего хода соревнований.

Дела были объединены в одно производство, а 6 октября 2026 года состоялось слушание в виртуальном формате. Арбитры CAS рассмотрели доводы World Curling: федерация стремится избежать таких проблем, как отказ других команд соревноваться с россиянами, отказ принимающих сторон проводить турниры с участием российских спортсменов или сложности с получением виз. Суд пришёл к выводу, что решения World Curling обусловлены факторами, препятствующими нормальному проведению соревнований, и не носят дисциплинарного характера. В результате апелляции были отклонены, и российские взрослые спортсмены по-прежнему не допущены к участию в мероприятиях World Curling», – говорится в пресс-релизе.