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Абасгаджи Магомедов завоевал бронзовую медаль ЧМ-2026 в весовой категории до 65 кг

Абасгаджи Магомедов завоевал бронзовую медаль ЧМ-2026 в весовой категории до 65 кг
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Российский борец Абасгаджи Магомедов стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2026 по спортивной борьбе, который проходит в Астане, Казахстан. Магомедов завоевал медаль в весовой категории до 65 кг, одолев представителя Таджикистана Абдулрашида Кудиева со счётом 3:2.

Ранее по ходу соревновательного дня бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг завоевала россиянка Екатерина Вербина.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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