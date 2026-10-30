Абдулрашид Садулаев стал бронзовым призёром ЧМ-2026 в Астане в весовой категории до 97 кг

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира – 2026 в Астане, Казахстан в весовой категории до 97 кг. В схватке за бронзу Садулаев одержал победу над Збигневом Барановским из Польши со счётом 5:0.

Ранее бронзовые награды на чмепионате мира также завоевали россияне Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 65 кг и Екатерина Вербина (до 55 кг).

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.