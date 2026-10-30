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«Был небольшой щелчок в колене». Садулаев — о травме по ходу ЧМ-2026 в Астане

«Был небольшой щелчок в колене». Садулаев — о травме по ходу ЧМ-2026 в Астане
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Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, как по ходу чемпионата мира – 2026 в Астане, Казахстан, получил повреждение колена. Россиянин завоевал бронзовую медаль соревнований в весовой категории до 97 кг.

– Что с коленом? В четвертьфинальной схватке со Снайдером показалось, что что‑то случилось.
– Небольшое повреждение. Я и так его полностью не долечил. Но это не оправдание. Раз я вышел на ковёр, остальное болельщикам неинтересно.

В какой‑то момент был небольшой щелчок в колене. Но, слава богу, оказалось, что это не очень серьёзно, – приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

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