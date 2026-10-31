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Джейк Алекси установил мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем

Джейк Алекси установил мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем
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Американский пловец Джейк Алекси установил мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем на короткой воде. Это произошло в Вестмонте, США, в финале отборочных соревнований к чемпионату мира. Алекси преодолел дистанцию за 44,64.

Предыдущий рекорд (44,84) установил австралиец Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира по плаванию в Казани в 2021 году. В октябре 2026 года трёхкратный чемпион Европы россиянин Егор Корнев повторил достижение австралийского пловца на этапе Кубка мира в Баку.

23-летний Алекси является олимпийским чемпионом и серебряным призёром Игр в Париже, а также четырёхкратным чемпионом мира.

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