Американка Клэр Курзан установила мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

Американская пловчиха Клэр Курзан установила мировой рекорд на дистанции 100 м на спине. На отборочных соревнованиях в США на короткой воде в Уэстмонте она преодолела дистанцию за 53,92. Предыдущий рекорд принадлежал её соотечественнице Реган Смит. Её результат составлял 54,02.

Ранее на этих же соревнованиях американский пловец Ван Матиас обновил новый мировой рекорд на дистанции 100 м брассом. Он преодолел дистанцию за 55,14. Предыдущее достижение принадлежало белорусскому спортсмену Илье Шимановичу, который в 2021 году преодолел дистанцию за 55,28.

22-летняя Курзан является серебряным призёром Олимпийских игр. За свою карьеру она также неоднократно становилась чемпионкой мира.