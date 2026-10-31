«Никаких оправданий». Садулаев опубликовал пост по итогам ЧМ-2026 в Астане

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев опубликовал пост по итогам чемпионата мира – 2026, который проходит в Астане, Казахстан. На соревнованиях Садулаев завоевал бронзу в весовой категории до 97 кг, одолев Збигнева Барановского из Польши со счётом 5:0.

«Бронза – конечно, не тот результат, за которым мы летели в Казахстан. Но это спорт, и мы принимаем любой результат. Альхамдулиллях за всё!

Никаких оправданий, но и никакой трагедии. Всё это часть большого пути. Сделаем выводы, продолжим работать и с помощью Всевышнего вернёмся в чемпионскую гонку с новыми силами и мотивацией!

Спасибо всем, кто поддерживал меня на трибунах, переживал у экранов и верил в меня до последнего. Я искренне ценю вашу поддержку!» – написал Садулаев в своём телеграм-канале.