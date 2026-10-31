15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Никаких оправданий». Садулаев опубликовал пост по итогам ЧМ-2026 в Астане

«Никаких оправданий». Садулаев опубликовал пост по итогам ЧМ-2026 в Астане
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев опубликовал пост по итогам чемпионата мира – 2026, который проходит в Астане, Казахстан. На соревнованиях Садулаев завоевал бронзу в весовой категории до 97 кг, одолев Збигнева Барановского из Польши со счётом 5:0.

«Бронза – конечно, не тот результат, за которым мы летели в Казахстан. Но это спорт, и мы принимаем любой результат. Альхамдулиллях за всё!

Никаких оправданий, но и никакой трагедии. Всё это часть большого пути. Сделаем выводы, продолжим работать и с помощью Всевышнего вернёмся в чемпионскую гонку с новыми силами и мотивацией!

Спасибо всем, кто поддерживал меня на трибунах, переживал у экранов и верил в меня до последнего. Я искренне ценю вашу поддержку!» – написал Садулаев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Был небольшой щелчок в колене». Садулаев — о травме по ходу ЧМ-2026 в Астане
Комментарии