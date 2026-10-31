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ВФЛА потребовала World Athletics пересмотреть решение о недопуске россиян на ЮОИ-2026

ВФЛА потребовала World Athletics пересмотреть решение о недопуске россиян на ЮОИ-2026
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) потребовала от World Athletics публичных объяснений по поводу отстранения российских спортсменов от юношеских Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Дакаре, Сенегал, с 31 октября по 13 ноября.

«Мы понимаем, что условия допуска в каждом виде спорта определяют международные федерации. Ряд из них уже сделали шаги, чтобы гарантировать юным спортсменам базовое право на участие в соревнованиях. Однако World Athletics продолжает отстранять россиян вопреки чётким и справедливым рекомендациям МОК. Такая позиция вредит спорту — российские юниоры не смогут выступить на Играх, а их соперники лишатся настоящей конкуренции.

При этом, по официальной информации, критерии допуска спортсменов и порядок распределения квот устанавливаются в рамках полномочий профильной международной федерации. В лёгкой атлетике эти вопросы находятся в исключительной компетенции World Athletics. Именно она определяет принципы формирования квот и условия участия атлетов в соревнованиях, руководствуясь действующими регламентами и официальной политикой организации. В связи с этим особенно важно, чтобы решения принимались прозрачно и соответствовали общим принципам, закреплённым МОК для юношеских соревнований…

Мы призываем World Athletics публично объяснить, на каких основаниях и по каким критериям было принято решение, идущее вразрез с принципами МОК, и пересмотреть его, пока у спортсменов, имеющих право на участие, ещё есть время попасть на Игры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

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