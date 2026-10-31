Аманула Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Астане

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025 чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира – 2026 по вольной борьбе в весовой категории до 92 кг. В полуфинальной схватке он одолел Мириани Майсурадзе, представляющего Грузию, со счётом 3:2.

За звание чемпиона мира Гаджимагомедов поборется с американцем Трентом Хидлэем.

Нельзя не отметить, что в 2025 году в финале ЧМ Гаджимагомедов проиграл именно Хидлэю.

Кроме того, российские борцы Исмаил Ханиев (79 кг) и Абубакар Муталиев (до 57 кг) поборются за бронзовые медали чемпионата мира.

ЧМ-2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.