Иналбек Шериев поборется за звание чемпиона мира по вольной борьбе в Астане

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, чемпион России борец вольного стиля Иналбек Шериев вышел в финал чемпионата мира — 2026 по вольной борьбе в весовой категории 74 кг. В полуфинальной схватке он одолел борца из Словакии Таймураза Салказанова со счётом 3:1.

За звание чемпиона турнира Шериев сразится с казахстанским борцом Нуркожем Кайпановым.

Ранее в финал ЧМ-2026 вышел россиянин Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), а борцы Исмаил Ханиев (79 кг) и Абубакар Муталиев (до 57 кг) поборются за бронзовые медали.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.