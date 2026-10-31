Садулаев — о бронзе на ЧМ-2026: теперь у меня полный комплект медалей чемпионатов мира

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал своё выступление на чемпионате мира – 2026 в Астане, Казахстан. Ранее он завоевал бронзу в весовой категории до 97 кг.

— Трагедии нет, я благодарен тому, как всё сложилось. Немного смазала подготовку травма, полученная летом в Грузии. Сегодня Кайл Снайдер был лучше, а я был готов, думаю, процентов на 70. Переворачиваем страницу, идём дальше. Как сказал Адам Сайтиев, наше противостояние стало ещё интереснее.

— Вы когда-то вообще принимали участие в утешительных поединках?

— Не помню, возможно, во времена юношеской борьбы. Даже спрашивал у ребят, мол, расскажите, поделитесь опытом, каково это? (Улыбается.) Ничего, в этот раз бронза — и теперь у меня есть полный комплект медалей чемпионатов мира, а также большая мотивация через год выиграть седьмую золотую медаль, — приводит слова Садулаева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.