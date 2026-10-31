Заур Угуев проиграл в схватке за золото на ЧМ-2026 в Астане

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заур Угуев не смог завоевать золотую медаль на чемпионате мира – 2026 в Астане. В схватке за первое место в весовой категории до 61 кг россиянин проиграл иранцу Ахмад Масуду Мохаммаднезхаджавану со счётом 2:9. Таким образом, Угуев покидает текущий ЧМ с серебряной медалью.

Стоит отметить, что в финале прошлогоднего чемпионата мира иранец Мохаммаднезхаджавану проиграл Угуеву со счётом 2:11.

Бронзовыми призёрами ЧМ-2026 в весовой категории до 61 кг стали китайский борец Кванг Ким и американец Маркус Блейз.

Чемпионат мира – 2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.