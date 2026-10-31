Садулаев рассказал, от кого ждёт лучшее выступление на ЧМ-2026 в Астане

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал, от кого из россиян ждёт лучшего выступления на чемпионате мира – 2026, который в эти дни проходит в Астане, Казахстан.

— Обычно вы завершаете чемпионат мира, а тут есть возможность два дня поболеть за ребят. От кого ждёте лучшее выступление?

— У нас впереди три финала, могло бы быть и четыре — немного не хватило Ибрагиму Кадиеву в схватке с Дейком, хотя он был гораздо сильнее, но американец выиграл у него на опыте. Также ещё у нас не вступили в борьбу четыре спортсмена, уверен, что каждый покажет достойную борьбу. А то, что я боролся в первый день турнира вольников, а не в последний — удивило, не знаю, почему так решили организаторы, но по большому счёту разницы нет, — приводит слова Садулаева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.