Российский борец Абдулла Курбанов завоевал серебро на чемпионате мира — 2026 в Астане

Четырёхкратный чемпион России борец вольного стиля Абдулла Курбанов не смог завоевать золотую медаль на чемпионате мира – 2026 в Астане. В схватке за первое место в весовой категории до 125 кг он уступил иранцу Амиру Заре со счётом 0:11.

Стоит отметить, что для России это первая награда с ЧМ в супертяжёлом весе за последние 12 лет. На чемпионате мира – 2014 нынешний тренер сборной Хаджимурат Гацалов завоевал бронзу.

Чемпионат мира – 2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.