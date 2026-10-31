Борец Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на ЧМ-2026 в Астане в весе до 70 кг

Российский борец Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2026 в Астане, Казахстан, в весовой категории до 70 кг. В финальной схватке российский борец одолел представителя Кыргызстана Ерназара Акматалиева со счётом 5:2.

Для Ибрагимова эта золотая медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Кроме того, это первое золото для российских борцов в данной весовой категории за семь лет. В последний раз чемпионом мира в весе до 70 кг становился Давид Баев.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.