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Борец Ибрагим Кадиев проиграл малый финал в весе до 96 кг экс-россиянину Малику Шаваеву

Борец Ибрагим Кадиев проиграл малый финал в весе до 96 кг экс-россиянину Малику Шаваеву
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Российский борец Ибрагим Кадиев проиграл малый финал в весовой категории до 96 кг на чемпионате мира — 2026 в Астане, Казахстан. Победителем стал экс-россиянин Малик Шаваев, представляющий Кыргызстан. Схватка завершилась со счётом 5:4 в пользу Малика.

Отметим, что Россия бросила челлендж в самом конце поединка, но он был отклонён.

Ранее на ЧМ ещё один россиянин Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль в весовой категории до 70 кг.

Чемпионат мира – 2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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