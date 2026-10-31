«Наша держава — самая сильная». Борец Ибрагимов — о победе на ЧМ в Астане

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов высказался о победе на чемпионате мира — 2026 в Астане, Казахстан, в весовой категории до 70 кг. В финальной схватке он одолел представителя Кыргызстана Эрназара Акматалиева.

«Очень приятно, что мне удалось поднять наш флаг на высшую ступень пьедестала. Горжусь, что смог доказать: наша страна, наша республика, наша держава — самая сильная. И я думаю, что завтра ещё один наш представитель это докажет.

Осознание того, что я чемпион мира, приходит потихоньку. Пока ощущение как от обычных соревнований, думаю, это придёт со временем. Сейчас одни эмоции. Я чувствую, что победил не только я, но и моя команда, все, кто приехал сюда и переживал за меня, все, кто стоял за этой победой: вся республика, весь мой город, весь мой народ и вся наша страна», – приводит слова Ибрагимова ТАСС.