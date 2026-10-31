Российский борец Ибрагим Ибрагимов выиграл золото чемпионата мира с разрывом мениска

Российский борец Ибрагим Ибрагимов рассказал, что выступал на чемпионате мира — 2027 в Астане, Казахстан, с разрывом мениска. Ранее он выиграл золото в весовой категории до 70 кг, одолев в финале представителя Кыргызстана Эрназара Акматалиева.

«Если честно, я боролся с травмированным коленом — разрыв мениска. По приезде, наверное, сразу буду его оперировать. В идеальной форме я, конечно, не был. Но это чемпионат мира: люди, которые сюда отбираются, готовы выйти бороться даже на одной ноге. Когда выходишь на ковёр, о боли уже не думаешь», – приводит слова Ибрагимова ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.