15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский борец Ибрагим Ибрагимов выиграл золото чемпионата мира с разрывом мениска

Российский борец Ибрагим Ибрагимов выиграл золото чемпионата мира с разрывом мениска
Комментарии

Российский борец Ибрагим Ибрагимов рассказал, что выступал на чемпионате мира — 2027 в Астане, Казахстан, с разрывом мениска. Ранее он выиграл золото в весовой категории до 70 кг, одолев в финале представителя Кыргызстана Эрназара Акматалиева.

«Если честно, я боролся с травмированным коленом — разрыв мениска. По приезде, наверное, сразу буду его оперировать. В идеальной форме я, конечно, не был. Но это чемпионат мира: люди, которые сюда отбираются, готовы выйти бороться даже на одной ноге. Когда выходишь на ковёр, о боли уже не думаешь», – приводит слова Ибрагимова ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

Материалы по теме
Ибрагимов вернул золото в Россию! Как дагестанский вольник выиграл ЧМ-2026 по борьбе
Ибрагимов вернул золото в Россию! Как дагестанский вольник выиграл ЧМ-2026 по борьбе
Комментарии