Таисия Стопченко завоевала золото ЧЕ по виндсёрфингу до 19 лет в классе iQFOiL

Российская спортсменка Таисия Стопченко завоевала золото первенства Европы по виндсёрфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет. Соревнования завершились 31 октября в Варкизе (Греция).

В гранд-финале Таисия Стопченко завоевала золото первенства Европы, опередив серебряного призёра Данаи Джаннули из Греции. Бронзовую медаль завоевала Юлия Пшибыл из Польши.

Победа в Греции стала для Стопченко вторым международным титулом в сезоне. В июле она выиграла первенство мира iQFOiL среди девушек до 19 лет в Сан-Педро-Пескадоре в Испании. Таким образом, в 2026 году спортсменка оформила «золотой дубль», став чемпионкой мира и Европы U19.

Первенство Европы проходило в Варкизе с 24 по 31 октября. В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов из 31 страны в четырёх зачётных группах – среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет.