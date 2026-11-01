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Таисия Стопченко завоевала золото ЧЕ по виндсёрфингу до 19 лет в классе iQFOiL

Таисия Стопченко завоевала золото ЧЕ по виндсёрфингу до 19 лет в классе iQFOiL
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Российская спортсменка Таисия Стопченко завоевала золото первенства Европы по виндсёрфингу в олимпийском классе iQFOiL среди девушек до 19 лет. Соревнования завершились 31 октября в Варкизе (Греция).

В гранд-финале Таисия Стопченко завоевала золото первенства Европы, опередив серебряного призёра Данаи Джаннули из Греции. Бронзовую медаль завоевала Юлия Пшибыл из Польши.

Победа в Греции стала для Стопченко вторым международным титулом в сезоне. В июле она выиграла первенство мира iQFOiL среди девушек до 19 лет в Сан-Педро-Пескадоре в Испании. Таким образом, в 2026 году спортсменка оформила «золотой дубль», став чемпионкой мира и Европы U19.

Первенство Европы проходило в Варкизе с 24 по 31 октября. В соревнованиях приняли участие 290 спортсменов из 31 страны в четырёх зачётных группах – среди юношей и девушек до 17 и до 19 лет.

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