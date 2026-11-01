Кейт Дугласс обновила свой же мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по плаванию американка Кейт Дугласс обновила свой же мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем на короткой воде. Это произошло в Вестмонте, США, в финале отборочных соревнований к чемпионату мира. Дугласс преодолела дистанцию за 49,64 секунды.

Предыдущий рекорд, установленный этой же спортсменкой на этапе Кубка мира в Канаде в 2025 году, составлял 49,93 секунды.

Днём ранее американец Джейк Алекси на соревнованиях в Вестмонте обновил мировой рекорд в плавании на 100 м вольным стилем среди мужчин, преодолев дистанцию за 44,64 секунды.