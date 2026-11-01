Ольга Тё установила четыре рекорда России на чемпионате мира в Китае

Бронзовый призёр чемпионата мира и чемпионка Европы 2021 года, многократная чемпионка России тяжелоатлетка Ольга Тё завершила выступление на чемпионате мира – 2026 в Нинбо, Китай, где установила четыре рекорда России.

Россиянка, участвующая в текущем ЧМ в весовой категории 61 кг, дважды обновила рекорд в рывке. Сначала она показала результат 97 кг, затем – 99 кг. Предыдущий рекорд Тё в рывке составлял 96 кг. В толчке результат тяжелоатлетки составил 116 кг, а по сумме двоеборья Ольга набрала 215 кг.

Чемпионат мира – 2026 в Китае проходит с 27 октября по 8 ноября. Российские тяжелоатлеты выступают на этом чемпионате мира со своими национальными флагом и гимном.