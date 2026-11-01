«Борьба день за днём». Тадей Погачар — о восстановлении после травмы

Пятикратный победитель «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, как проходила его реабилитация после операции. В августе этого года он пережил аварию на веломногодневке «Вуэльта Испании». У Погачара диагностировали сотрясение мозга, перелом ключицы и шеи.

«Когда я начал заниматься на домашнем тренажёре, ходить к физиотерапевту каждый день, тогда я начал чувствовать себя лучше – в том числе в голове. Но это была борьба день за днём. В некоторые дни я хотел делать всё: физио, зал, роллеры, гулять два часа. Знаешь, у тебя есть эта энергия. Но потом, возможно, на следующий день я просто хотел ничего не делать.

Поскольку это не так видно, как ключица, все о ней забывают, я думаю. Люди, которые это пережили или знают кого-то со сломанными позвонками, знают, насколько это серьёзно. Это было странно, потому что в том месте, где был перелом, было не очень больно, я больше сосредоточивался на ключице.

Но если я снова упаду на велосипеде сейчас, это может быть очень проблематично. Все говорят, что мне повезло, и тебе всегда везёт после аварии, из которой ты можешь уйти на своих ногах и быть в порядке. Но чем больше ты общаешься с людьми, тем больше узнаёшь о серьёзности травмы. У тебя есть интернет, и ты гуглишь это. Ты видишь, что это довольно серьёзно, и тут не до шуток. Немного страшно, честно говоря, думать об этом», – приводит слова Погачара The Athletic.