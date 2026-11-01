Погачар раскритиковал уровень безопасности на гонках ниже «Тур де Франс»

Пятикратный победитель «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар раскритиковал уровень безопасности на гонках уровня ниже «Тур де Франс».

«Этот год снова был очень, очень плохим. Аварии становятся всё более и более частыми. Я видел статистику, что они больше всего затрагивают гонщиков до 23 лет. Не думаю, что это совпадение, потому что организация гонок находится на ещё более низком уровне, чем Мировой тур.

Там меньше протокола безопасности, меньше полицейских, меньше людей, которые заботятся о дороге. Даже если сравнить «Тур де Франс» с любой другой гонкой в календаре Мирового тура, это такая большая разница, потому что на «Туре» они ставят полицейских почти на каждом углу, маркировка действительно хорошая и они очень хорошо чистят дорогу. В других гонках этого просто не хватает, нет?» – приводит слова Погачара The Athletic.