Российский борец Исмаил Ханиев завоевал бронзу на ЧМ-2026 в Астане

Чемпион России, борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 79 кг на чемпионате мира — 2026 в Астане, Казахстан. В схватке за третье место он одолел борца из Монголии Сулдхуу Олонбаяра.

Победителем в этой весовой категории стал американский борец Леви Хейнс. На втором месте расположился иранец Мохаммад Ноходи. Россиянин разделил бронзовую медаль с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.