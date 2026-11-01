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Россиянин Абубакар Муталиев одержал победу в схватке за бронзу на ЧМ-2026 в Астане

Россиянин Абубакар Муталиев одержал победу в схватке за бронзу на ЧМ-2026 в Астане
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Российский борец вольного стиля Абубакар Муталиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира — 2026 в Астане, Казахстан. В схватке за третье место он одолел азербайджанского борца Ислама Базарганова со счётом 6:2

Победу в весовой категории до 57 кг одержал американский борец Спенсер Ли, для которого этот титул стал дебютным на чемпионатах мира. На втором месте расположился Роман Браво Янг из Мексики. Россиянин разделил бронзу с северокорейским борцом Чонг Сон Ханом.

Чемпионат мира по борьбе 2026 года проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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