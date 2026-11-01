Первая женщина-тренер в мужской Суперлиге по футзалу уволена после первой победы

Тренер Анастасия Николаева покинула мужскую футзальную команду «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Николаева стала первой женщиной на посту главного тренера мужской команды по футзалу. В субботу, 31 октября, «Торпедо» обыграло «Сибиряк» в 1/8 финала Кубка России со счётом 1:0.

«Анастасия Николаева покидает пост главного тренера «Торпедо». За это время она стала первой женщиной, возглавившей мужскую команду в истории БЕТСИТИ Суперлиги.

За период работы с «Торпедо» Анастасия Юрьевна получила ценный профессиональный опыт, прошла через сложные матчи и стала частью истории нашего клуба. Октябрь был непростым, а серия болезненных поражений и острая критика выпали на её плечи. Однако особенным моментом стала победа над «Сибиряком» (1:0) в 1/8 финала Кубка России. Анастасия Юрьевна стала первой женщиной на посту главного тренера, которая одержала победу в официальном турнире мужских команд под эгидой РФС.

Благодарим за проделанную работу, ответственность и вклад в развитие команды. Анастасия Юрьевна остаётся в системе Ассоциации ПКМФ «Торпедо» и возвращается в спортивную дирекцию клуба!» — говорится в заявлении клуба.

Дебют Николаевой в новой должности состоялся 1 октября в матче 6-го тура Суперлиги с КПРФ, в котором «Торпедо» уступило со счётом 2:5.