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Россиянин Аманула Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе

Россиянин Аманула Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе
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Серебряный призёр чемпионата мира — 2025, чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира — 2026, который проходит в Астане, Казахстан. В весовой категории до 92 кг в финальном поединке он победил американца Трента Хидли со счётом 3:2.

Бронзовые медали в этом весе завоевали представитель Азербайджана Али Цокаев и Мириани Майсурадзе из Швейцарии.

ЧМ-2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.

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