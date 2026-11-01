Россиянин Аманула Гаджимагомедов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025, чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира — 2026, который проходит в Астане, Казахстан. В весовой категории до 92 кг в финальном поединке он победил американца Трента Хидли со счётом 3:2.

Бронзовые медали в этом весе завоевали представитель Азербайджана Али Цокаев и Мириани Майсурадзе из Швейцарии.

ЧМ-2026 проходит в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.