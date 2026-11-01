Россиянин Иналбек Шериев завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2024, чемпион России борец вольного стиля Иналбек Шериев стал победителем чемпионата мира — 2026, который проходит в Астане, Казахстан. В весовой категории до 74 кг в финальном поединке он победил казахстанца Нуркожу Кайпанова со счётом 10:4.

Бронзовые медали в этом весе завоевали представитель Японии Есиносукэ Аояги и борец из Ирана Амир Яздани.

ЧМ-2026 проходил в Астане, Казахстан, с 24 октября по 1 ноября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в Казахстане с национальной символикой. Соответствующее решение Объединённый мир борьбы (UWW) принял 15 мая 2026 года.